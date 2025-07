Napoli non solo i volti nuovi | Olivera tra i fedelissimi di Conte

Napoli non è solo i volti nuovi che fanno scalpore. Tra queste, Mathias Olivera emerge come uno dei fedelissimi di Conte, un tassello fondamentale nel puzzle azzurro. In un calciomercato ricco di sorprese e suggestioni, spesso si dimenticano quei giocatori già radicati nel progetto, come Olivera, che con la sua costanza e talento contribuisce a scrivere pagine importanti. E così, tra le pieghe di questa estate, il suo ruolo diventa ancora più decisivo...

Napoli, 12 luglio 2025 - Il calciomercato e le sue mille piste, tra realtà e suggestioni di mezza estate, spesso distoglie l'attenzione da coloro che già militano in squadra e che magari lo fanno anche con ottimo profitto, seppur passando spesso in sordina magari per una semplice questione di ruolo. In casa Napoli potrebbe essere il caso di Mathias Olivera, un elemento della cui importanza nel progetto, a dispetto del suo arrivo in corsa, forse Antonio Conte si è accorto prima e più di altri, al punto di farne il jolly di quella che nella scorsa stagione, nonostante i tanti infortuni, è stata la miglior difesa del continente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, non solo i volti nuovi: Olivera tra i fedelissimi di Conte

