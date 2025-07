Travolta dal mio quad ho strisciato a terra per 14 ore con il femore rotto per chiedere aiuto Se sono viva è solo grazie a Dio l’ho sentito con me tutto il tempo | l’odissea di Charlene Kirby

Charlene Kirby, 75 anni, affronta un’odissea di resilienza e fede che ha dell’incredibile. La sua vita da infermiera l’ha preparata ad affrontare le sfide più dure, ma nulla avrebbe potuto immaginare quella notte del 7 giugno, quando un incidente le ha cambiato la vita. Questa è una storia di coraggio, speranza e forza interiore, che dimostra come la fede possa essere un’ancora nei momenti più bui.

Una storia di resilienza e fede, quella di Charlene Kirby. La donna ha oggi 75 anni ed è in pensione, dopo una vita passata in corsia come infermiera presso il Pronto Soccorso di McCoy, nel Colorado. Nella notte del 7 giugno, però, ha rischiato di morire e poi si è resa protagonista di una storia incredibile. La Kirby aveva deciso di pulire la sua vasta proprietà da erbacce e rami caduti per il matrimonio di un nipote. Ha così caricato il suo side-by-side, una specie di quad, con un rimorchio per andare a scaricare le sterpaglie in un canale accanto. "Ho agganciato il rimorchio al side-by-side e sono andata fino al punto in cui avrei scaricato tutto.