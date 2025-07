Troppo caldo per i rider stop a ordini e consegne nelle giornate più roventi

retto un impegno concreto per tutelare i rider durante le giornate più calde. L’accordo prevede infatti la sospensione delle consegne quando le temperature superano determinate soglie, proteggendo così la salute e il benessere di chi lavora in condizioni estreme. Un passo importante verso un servizio più responsabile e sostenibile, che mette al primo posto le persone dietro le consegne, e non solo la velocità.

Nessun ordine e quindi niente consegne se la temperatura in città è troppo alta. Se il clima è così rovente da mettere a rischio la salute dei lavoratori. È questo l’accordo regionale siglato tra i sindacati di categoria e Just Eat, la multinazionale del food delivery, unica nel comparto ad aver. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Lo stop dei rider: fa troppo caldo, niente consegne dalle 14,30 alle 16 https://lastampa.it/torino/2025/07/04/news/caldo_stop_rider_consegne-15218370/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Quanto vale il rischio di un malore dovuto al caldo estremo? 5 centesimi per l’app di consegne a domicilio “Glovo”. “L’aumento delle temperature in diverse zone d’Italia ci impone di prestare particolare attenzione a chi lavora all’aperto”, si legge nella mail rice Vai su Facebook

Lo stop dei rider: fa troppo caldo, niente consegne dalle 14,30 alle 16; Caldo estremo, la Puglia tutela i rider: consegne sospese in caso di allerta; Caldo estremo, anche per i rider scatta lo stop al lavoro sotto al sole nelle ore più calde.

Pd Puglia, estendere ordinanza sul gran caldo anche ai rider - “In questi giorni, mentre le città italiane boccheggiano sotto temperature che sfiorano i 40 gradi, migliaia di rider continuano a pedalare. trmtv.it scrive

Rider e caldo, il giudice obbliga Glovo a una trattativa: la società dovrà fornire anche acqua e crema solare - Glovo dovrà avviare una trattativa per valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei rider che lavorano durante le ondate di calore. Da msn.com