LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo che procede a ritmo regolare

Se sei appassionato di ciclismo e non vuoi perdere neanche un secondo del Tour de France 2025, resta con noi! Segui la tappa di oggi in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sul ritmo del gruppo, le strategie delle squadre e le classifiche. La corsa è ormai entrata nel vivo: chi dominerà questa tappa cruciale? Scopriamolo insieme!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 13.43 IntermarchĂ© – Wanty e Lidl-Trek giĂ a dettare il passo in gruppo. 13.40 Non ha preso il via invece Eddie Dunbar, irlandese della Jayco AlUla. 13.38 Tutto incerottato dopo la brutta caduta di ieri, ma è presente in gara Joao Almeida, gregario importante per Pogacar. 13.35 165 chilometri all’arrivo. 13.32 Ritmo blando per il gruppo, probabilmente sarĂ una lunga attesa verso la volata. 13.29 Probabilmente oggi il gruppo ha deciso di prendere una giornata di pausa. Nessuno attacca, andatura blanda. 13.27 INIZIATA UFFICIALMENTE L’OTTAVA TAPPA! 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo che procede a ritmo regolare

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - gruppo

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarĂ un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrĂ la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Il nuovo amministratore delegato succede al cugino Nicolas Houzé, assumendo la guida operativa del gruppo francese, dopo aver ricoperto numerosi ruoli chiave. Con investimenti per 400 milioni e 57 negozi in Francia, di cui solo 19 di proprietà diretta, il gru Vai su Facebook

Tour de France: Pogacar vince e si riprende la maglia gialla - Una rovinosa caduta di gruppo travolge Ben Healy, Almeida e Buitrago; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in volata sul Mur de Bretagne; Tour de France, a Mur de Bretagne Guerlédan, Pogacar fa 101 in carriera e si riprende la maglia gialla.

Tour de France, la 8^ tappa in diretta live - Secondo weekend di Tour de France: sarà nel segno dei velocisti, a partire dalla tappa di oggi da Saint- Da sport.sky.it

Tour de France 2025 · Tappa 10 Ennezat – Mont-Dore Puy de Sancy: Percorso, descrizione, orari, altimetrie del 14 luglio · Ciclismo su strada - Scopri dove e quando si svolgerà la decima tappa del Tour de France 2025, prevista per lunedì 14 luglio in Alvernia- Scrive olympics.com