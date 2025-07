Juventus Women raduno il 20 luglio La ripartenza tra vacanze post Euro amichevoli e mercato

Dopo un’estate ricca di emozioni all'Europeo, le Juventus Women sono pronte a ripartire! Il raduno ufficiale è fissato per il 20 luglio, mentre tra vacanze, amichevoli e mercato, le bianconere si preparano a scrivere un nuovo capitolo di successi. Max Canzi e il suo staff stanno già pianificando una preparazione d’élite: il ritorno in campo si avvicina, e l’entusiasmo è alle stelle. La stagione sta per cominciare, e la Juventus Women non vede l’ora di sorprendere ancora tutti.

di Mauro Munno . Le bianconere scaldano i motori. A guardare l’Europeo quasi ci si dimentica che la stagione della Juventus Women sta per ricominciare. Max Canzi sta seguendo dalla tv le juventine nazionali e nei prossimi giorni radunerà il suo staff (arricchito di un nuovo match analyst condiviso con la Primavera) per pianificare la preparazione spinta che l’anno scorso gli permise di volare nella prima parte di stagione e di costruire il vantaggio scudetto. Ormai ha metabolizzato la cessione di Cantore ed è contento dell’arrivo di Cambiaghi, prescelta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, raduno il 20 luglio. La ripartenza tra vacanze post Euro, amichevoli e mercato

