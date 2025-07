Cosa succede se i dazi di Trump entrano in vigore e quanto possono costare agli italiani

Il ritorno dei dazi di Trump all’orizzonte potrebbe scuotere pesantemente l’economia europea, e gli italiani non resteranno immuni. Con l’entrata in vigore prevista per il 1° agosto 2025, si prospettano costi elevati per le aziende italiane, stimati fino a 12 miliardi di euro. Ma chi sarà realmente penalizzato? Scopriamo insieme come questa possibile crisi commerciale potrebbe trasformarsi in un’opportunità o in una sfida da affrontare.

Il 1° agosto 2025 dovrebbero entrare in vigore i nuovi dazi imposti da Donald Trump all'Unione europea, di cui per ora non si conosce ancora il livello. Nonostante le promesse del tycoon, gli esperti dicono che a pagare il prezzi più alto saranno gli abitanti degli Usa. Tuttavia per le aziende italiane il prezzo potrebbe arrivare fino a 12 miliardi di euro, secondo alcune stime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: dazi - trump - vigore - cosa

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Sky tg24. . Il presidente Donald Trump con un post su Truth ha confermato l’imposizione di dazi del 35% (in vigore il 1° agosto) sulle importazioni dal #Canada. Il tycoon ha affermato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior part Vai su Facebook

#Trump rinvia l’entrata in vigore dei dazi al 1° agosto. È scontro coi #BRICS mentre l’#Europa, divisa, sembra scegliere il male minore. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/dazi-trump-alza-il-tiro-213685… - X Vai su X

Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Dazi, Trump annuncia tariffe del 50% sul rame. Scontro con il Brasile; Cosa succede se i dazi di Trump entrano in vigore e quanto possono costare agli italiani.

Dazi, stangata di Trump contro il Canada. L’Ue attende, pronte le contro-tariffe - Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato tariffe del 35% conto Ottawa, a partire dal primo agosto. Secondo tg24.sky.it

Cosa devono aspettarsi l’Italia e l’Ue dai dazi di Trump? - I dazi di Trump, oltre a costringere l'Ue a mobilitarsi per tutelare la propria economia e fonte di lavoro, devono spingerla a trovare nuovi interlocutori commerciali in altre parti del mondo. Si legge su startmag.it