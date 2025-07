Da giugno in fumo 1609 ettari in provincia di Foggia | è la più colpita dagli incendi in Puglia

In pochi mesi, la provincia di Foggia e l’intera Puglia affrontano un dramma ambientale senza precedenti: oltre 2.800 ettari di terra bruciata, con Capitanata in testa. Gli incendi stanno minacciando il nostro patrimonio naturale e le attività agricole, lasciando un segno indelebile sul paesaggio. È giunto il momento di agire con decisione per proteggere il nostro territorio e il nostro futuro. La lotta agli incendi deve diventare una priorità condivisa.

È la Capitanata la provincia più colpita dagli incendi in Puglia, in meno di un mese e mezzo, con 1609 ettari interessati dai roghi. In tutta la regione, dall’1 giugno al 12 luglio, sono andati in fumo 2829 ettari. Sono le stime di Coldiretti Puglia, sulla base dei dati Effis Copernicus. La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

