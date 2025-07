Morto Renzo Braglia il partigiano Basin che scelse la Resistenza sull’Appennino reggiano | aveva 98 anni

Lutto sull’Appennino reggiano per la scomparsa di Renzo Braglia, il partigiano “Basin”, che aveva appena compiuto 98 anni. Un esempio di coraggio e sacrificio, ha scelto di opporsi al fascismo fin da giovane, diventando simbolo di libertà e resistenza. Nei decenni ha custodito con orgoglio la memoria di quegli ideali, trasmettendo valori di libertà alle future generazioni. Negli anni ha...

Lutto sull’Appennino reggiano per la morte di Renzo Braglia, l’ultimo partigiano di Castelnovo Monti. Nome di battaglia “ Basin “, aveva da poco compiuto 98 anni. I funerali si terranno sabato 12 luglio alle 15, in paese. Classe 1927, dopo l’ 8 settembre 1943 a soli 19 anni, con la caduta del fascismo, non si arruolò nella Repubblica di Salò, ma scelse la Resistenza, entrando nelle formazioni partigiane sulle montagne reggiane. Negli anni ha conservato il suo spirito patriota e, sempre dalla parte dei più deboli e impegnato nel sociale, ha collaborato alla nascita della cooperativa del Parco Tegge di Felina dove andava a ballare con la moglie e amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it