Majed dall’infermo di Gaza a una nuova vita | Felice di essere tornato a Fidenza con la mia famiglia

Dopo mesi di speranza e attesa, Majed dall’infermo di Gaza torna a Fidenza, riabbracciando la famiglia e ritrovando la serenità. È il giorno dell’emozione, un simbolo di resilienza e solidarietà che ha coinvolto tutta la comunità, testimoniando il potere di una mobilitazione civile unita. La storia di Majed ci ricorda quanto sia importante mantenere viva la speranza e il sostegno reciproco, perché insieme possiamo fare la differenza.

È il giorno dell'emozione e della gioia di ritrovarsi per Majed Al-Shorbaij, la sua famiglia e per i tanti che hanno dato vita alla grande mobilitazione civile, che ha tenuto alta l'attenzione pubblica sul caso del rifugiato palestinese residente a Fidenza, rimasto bloccato nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

