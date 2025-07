Verde gli ambientalisti incontrano l' assessora Coppola | Forti preoccupazioni nel breve termine

Nel cuore di Genova, le associazioni ambientaliste come Italia Nostra, WWF e Ecoistituto Re-Ge hanno incontrato la neo assessora al Verde, Francesca Coppola. Un confronto che ha acceso speranze per il futuro del verde cittadino, ma ha anche evidenziato preoccupazioni per le sfide imminenti. Le loro parole riflettono un impegno condiviso: proteggere e valorizzare il patrimonio naturale di Genova, affinché il verde possa fiorire nel presente e nel domani.

Sono piĂą fiduciosi per il futuro del verde genovese nel medio periodo, ma non nascondono forti preoccupazioni nel breve termine: sono le associazioni Italia Nostra, Wwf Genova, Ecoistituto Re-Ge e Pronatura Genova che hanno incontrato mercoledì scorso la neo assessora al Verde Francesca Coppola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

