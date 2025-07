Così ci viene la broncopolmonite i deputati si lamentano per l’aria condizionata troppo forte Ma Borrelli Avs si infuria – Video

Una giornata di tensione alla Camera, in un clima estivo non troppo rovente, si trasforma in un vero e proprio caso politico. Tra proteste per l’aria condizionata troppo forte e accuse incrociate, i deputati alzano la voce, coinvolgendo anche Borrelli AVS in un video infuocato. Ma cosa succederà ora? La questione, più che un semplice fastidio, mette in discussione il rispetto della salute e il buon funzionamento delle istituzioni.

Fermi tutti, alla Camera scatta la protesta. In un pomeriggio per la verità non proprio da afa record – quello di giovedì 10 giugno – scoppia l'affaire aria condizionata. A dare voce alle – legittime – lamentele la deputata di FI Patrizia Marrocco che, nel corso delle votazioni sul decreto Infrastrutture, è intervenuta a sorpresa non sulle votazioni ma sull'ordine dei lavori: "Pongo una questione di buon senso sulla salute di tutti, l'aria condizionata è eccessivamente alta e non è accettabile lavorare con il rischio di tornare a casa e ammalarsi, se va bene rischiamo le placche se non la broncopolmonite.

