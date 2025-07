Cade nel lago mentre sta lavorando | trovato senza vita

Una triste tragedia scuote il Lago di Garda: un uomo è caduto nelle acque di Padenghe e purtroppo non è più riemerso. La scena, drammatica e sconvolgente, ha visto l’intervento immediato di soccorritori e mezzi di emergenza. Mentre le operazioni di ricerca proseguono, il dolore e la preoccupazione della comunità si fanno sentire forte e chiaro. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Tragedia sulle acque del Garda: nel mattino odierno, sabato 12 luglio, intorno alle 8:30 un uomo è caduto nel lago e non è più riemerso. È successo a Padenghe sul Garda, in via Marconi: immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, tra vigili del fuoco, sommozzatori ed elicottero di soccorso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it