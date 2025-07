Catania verso candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Parte il percorso partecipato per la candidatura. Catania si prepara a candidarsi come Capitale Italiana della Cultura per il 2028, avviando un percorso partecipativo promosso dall'Amministrazione Comunale. L'iniziativa punta a valorizzare il ricco patrimonio culturale e creativo della città, con l'intento di costruire una visione condivisa e strategica per il futuro del territorio. Una candidatura costruita con la passione e l'energia dei cittadini, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia culturale.

Una candidatura costruita con la comunità. L'obiettivo principale è sviluppare un progetto culturale rappresentativo e condiviso, capace di coinvolgere la cittadinanza e attivare le risorse locali.

