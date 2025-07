Napoli Osimhen vuole solo il Galatasaray La mancata cessione potrebbe bloccare il mercato degli azzurri

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli rimane incerto mentre le trattative con il Galatasaray continuano a tenere banco. L’attaccante nigeriano manifesta chiaramente la sua volontà di trasferirsi in Turchia, ma se la cessione non dovesse andare in porto, potrebbe sorgere un grosso ostacolo per il mercato degli azzurri, mettendo a rischio le strategie di rinforzo e il cammino della squadra in questa stagione.

Napoli, non si sblocca la cessione di Osimhen Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen, ma la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, Osimhen vuole solo il Galatasaray. La mancata cessione potrebbe bloccare il mercato degli azzurri

In questa notizia si parla di: napoli - osimhen - cessione - galatasaray

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

REPUBBLICA - Napoli, Osimhen vuole solo il Galatasaray: la cessione è inevitabile https://ift.tt/AeslwFL - X Vai su X

Osimhen teme che il Napoli stia ostacolando la cessione al Galatasaray perché più propenso a venderlo all'Al-Hilal, in Arabia. Vai su Facebook

Osimhen, rilancio Galatasaray ma De Laurentiis non molla. Napoli, Chiesa se salta Ndoye; Napoli, nuova proposta del Galatasaray per Osimhen: i dettagli; Osimhen, può essere la giornata decisiva per il trasferimento: summit di Napoli e Galatasaray. Ecco quanto guadagnerà l'attaccante in caso di cessione al club turco.

Napoli, Osimhen vuole solo il Galatasaray. La mancata cessione potrebbe bloccare il mercato degli azzurri - Napoli, non si sblocca la cessione di Osimhen Prosegue la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen, ma la situazione ... Da forzazzurri.net

Osimhen, rilancio Galatasaray ma De Laurentiis non molla. Napoli, Chiesa se salta Ndoye - La trattativa tra gli azzurri e il club turco è la telenovela dell’estate. Scrive tuttosport.com