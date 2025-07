Sinistra nel pallone in Puglia Decaro rifiuta l’abbraccio di Emiliano e Vendola | meglio solo…

In Puglia, la tensione nel centrosinistra esplode ancora una volta: Decaro rifiuta l’abbraccio di Emiliano e Vendola, inghiottendo le speranze di un fronte unito. La lotta politica tra leader storici si fa sentire forte, minando le chance di una vittoria condivisa. In un clima di divisione insanabile, il futuro del Pd in regione appare sempre più incerto. Chi potrà risollevare le sorti di questa fragile alleanza?

Non c'è pace per il Pd. Nemmeno in Puglia, dove lo scontro tra Michele Emiliano e il suo successore designato, Antonio Decaro, non si placa. E le ultime notizie, riportate dalla Gazzetta del Mezzogiorno, parlano di una divisione insanabile che agita i sogni di Elly Schlein. Con Decaro che, oltre ad Emiliano, dice no anche a Niki Vendola, nelle liste per l'elezione al Consiglio regionale. Lo scontro in Puglia: il no di Decaro a Emiliano. Chi può mettere armonia tra Michele e Antonio? Solo Papa Leone XIV, ci vorrebbe una grazia.", si legge sul quotidiano pugliese. La battuta è la sintesi di un dialogo tra la Gazzetta e una fonte nazionale del Pd.

Regionali, Boccia lo blinda ma Decaro pone l?aut aut su Emiliano. Centrodestra, D?Attis in pole - Il panorama politico regionale si agita: Boccia blindato, Decaro deciso a non cedere, e Dattis pronto a puntare su Emiliano in un equilibrio instabile.

