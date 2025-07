Rotonda della ' Cinque Stelle' in memoria di Rosario De Felice la proposta ai commissari prefettizi

Un gesto che unisce memoria e valorizzazione del talento locale: l’associazione “Oltre Ross” propone ai commissari prefettizi di aggiungere una quinta stella alla scultura della “Rotonda le Quattro Stelle”, dedicata a Rosario De Felice, giovane cestista casertano scomparso troppo presto. Un’occasione per onorare la sua memoria e rafforzare il senso di comunità. La proposta, forte di passione e rispetto, mira a rendere omaggio a un eroe silenzioso che ha lasciato un segno indelebile nella città.

Una quinta stella, quella in memoria di Rosario De Felice da aggiungere alla scultura della "Rotonda le Quattro Stelle" in via Eleuterio Ruggiero a Caserta. E' la proposta avanzata dall'associazione "Oltre Ross", un sodalizio sociale costituito in memoria di Rosario De Felice, giovane cestista.

