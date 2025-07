Miley Cyrus | I bambini attori dovrebbero fare psicoterapia L' Emdr mi ha salvata

Miley Cyrus, ex stella Disney, apre il suo cuore svelando le sfide interiori e l’importanza della crescita personale. I bambini attori, come lei, dovrebbero considerare la psicoterapia e l’EMDR come strumenti di guarigione. “Desideravo con tutta me stessa che mi amassero”, confessa, sottolineando il valore di trovare pace anche nel disagio. Ora Miley è diventata la madre di se stessa, un esempio di resilienza e consapevolezza.

