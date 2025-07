Usuraio arrestato dalla polizia | beccato mentre minacciava una vittima

Giovedì sera, la polizia ha tratto in arresto un 37enne napoletano con precedenti di estorsione ed usura, beccato mentre minacciava una vittima. L'attenzione degli agenti del Commissariato Dante si è concentrata sulle sue attività illecite, portando alla scoperta di un grave tentativo di intimidazione. La situazione evidenzia ancora una volta come le forze dell’ordine siano sempre vigili nel proteggere i cittadini e contrastare la criminalità.

Giovedì sera, la polizia ha tratto in arresto un 37enne napoletano con precedenti di polizia per estorsione ed usura. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Dante, hanno svolto una scrupolosa attività d'indagine nei confronti del soggetto ed hanno accertato che lo stesso.

