Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2025 ore 13 | 25

Ben ritrovati con l’aggiornamento di Astral Infomobilità: la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta oggi scorrevole, grazie alla pronta risoluzione di un incidente tra Tivoli e Castel Madama. Tuttavia, si registrano rallentamenti sulla grande Raccordo Anulare e tra Cassia bis e Salaria a causa di traffico intenso e lavori in corso. Restate con noi per le ultime news sulla mobilità regionale, perché conoscere le condizioni del traffico è fondamentale per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla 24 risolto l'incidente tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo la circolazione ora è scorrevole sul grande raccordo anulare di Roma in carreggiata interna Ci sono rallentamenti per traffico tra Cassia bis e Salaria mentre sul sono i lavori tra torrimpietra-palidoro a provocare rallentamenti in direzione di Civitavecchia a sud della capitale ancora rallentamenti per traffico sulla Cristoforo Colombo tra Bikini e d'acilia in direzione Ostia e su via Pontina da raccordo a via di Pratica in direzione Latina ancora più a sud a Formia sulla regionale 213 Flacca è risolto l'incidente sul lungomare Repubblica permane ancora il traffico rallentato in direzione del centro la siamo gli eventi a Bracciano in occasione dei Troll Quest istituiti fino alle 8 del 14 luglio il divieto di transito e sosta in Piazza Mazzini Piazza della praterina e Piazza della Stazione In che senso unico a salire dall'incrocio con via delle Ferriere e via del lago fino all'incrocio con via Volpi in transito per il lago Sara deviato su via Settevene Palo ed è in corso di svolgimento il Pride a Ostia il corteo si muove da piazzale della stazione del Lido centro a Piazzale dei ravennati passando per Viale Paolo Orlando Viale della Vittoria Lungomare Paolo Toscanelli possibili le azioni o le limitazioni per le linee bus del Litorale ed infine ricordiamo che la protezione civile della regione Lazio edile amato per oggi il rischio di pericolosità da incendio boschivo di livello moderato su gran parte della regione fatta eccezione per le zone interne in provincia di Rieti Frosinone dove il rischio è meglio