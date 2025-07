Beautiful Anticipazioni Americane | Luna pronta a colpire Steffy tensione alle stelle

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano una Luna Nozawa pronta a scuotere gli equilibri di Forrester. Dopo essere stata cacciata di casa e giurando vendetta, la tensione tra Luna e Steffy raggiungerà livelli altissimi, mettendo in pericolo anche Hayes. Un vortice di colpi di scena che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso: preparatevi a un episodio imperdibile in cui le emozioni esploderanno come mai prima.

Ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful: Luna viene cacciata di casa e giura vendetta. Hayes è in pericolo? Anticipazioni avvincenti e colpi di scena imperdibili. Preparati a un viaggio carico di tensione e colpi di scena. Luna Nozawa è pronta a sconvolgere ogni equilibrio. Buttata fuori di casa, ferita nell'orgoglio, non ha intenzione di abbassare la testa. Il suo rancore cresce come un incendio che divampa nel cuore della famiglia Forrester. Steffy si sente in trappola. Ha provato a contenerla, a placarla, ma ora la situazione le sfugge di mano. Luna ha un solo obiettivo: colpire dove fa più male.

