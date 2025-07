Da Morgan Riddle a Paige Lorenze sono sempre di più le compagne dei tennisti che hanno fatto della loro presenza in tribuna un' opportunità fashion

Negli ultimi anni, il mondo del tennis si è trasformato in una passerella di stile e innovazione, grazie alle compagne dei tennisti che hanno saputo unire passione sportiva e flair fashion. Da Morgan Riddle a Paige Lorenze, queste protagoniste sono diventate vere e proprie icone di tendenza, elevando il gioco anche fuori dal campo. Tra glamour e collaborazioni inaspettate, il tennis sta scrivendo un nuovo capitolo di eleganza e originalità, e il viaggio è appena iniziato.

D al campo alla tribuna. Mai come negli ultimi anni, il tennis è diventato terreno fertile per nuove partnership e inedite collaborazioni. L'evoluzione fashion dello sport, tuttavia, non riguarda solo i giocatori e i loro team, ma spesso anche partner e compagne. Come dimostra il successo di Morgan Riddle. L'influencer e content creator americana, compagna del tennista Taylor Fritz, è l'esempio più lampante di come un'apparizione in tribuna possa trasformarsi in un'occasione di business. In fatto di stile, dunque, gli occhi non sono più puntati esclusivamente sugli atleti in campo, ma sui loro box.