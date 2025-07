Israele fa fuoco sui civili in un centro aiuti | almeno 27 morti

Nel cuore di un conflitto che scuote le coscienze globali, Israele ha colpito un centro di aiuti, causando almeno 27 vittime civili. Hamas denuncia un massacro e chiede un’indagine internazionale, mentre il mondo osserva con crescente preoccupazione. Questa tragica vicenda riaccende il dibattito sulla brutalità del conflitto e l’importanza di trovare soluzioni di pace durature. La tensione rimane alta, e le speranze di un futuro più stabile sembrano sempre più lontane.

Hamas parla esplicitamente di un massacro e chiede un'inchiesta internazionale

