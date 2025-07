Vimodrone apre il Campo di girasoli dove è possibile cogliere liberamente i fiori Come si fa

Vimodrone, alle porte di Milano, si trasforma in un incanto floreale con il suo nuovo campo di girasoli, aperto al pubblico per la prima volta. Un’oasi di colori e profumi, dove poter cogliere liberamente i fiori più luminosi e portare a casa un ricordo speciale o un dono che parlerà al cuore. Non lasciatevi sfuggire questa magica esperienza: il campo vi aspetta per regalarvi momenti indimenticabili tra fiori e emozioni.

Vimodrone, 12 luglio 2025 – Vi piacciono i girasoli? Oppure vi stuzzica l'idea di regalarne un bel mazzo a qualcuno che è nel vostro cuore? Ora avete anche l'occasione di coglierli gratuitamente (al prezzo di una piccola "fee" d'ingresso). Succede a Vimodrone, alle porte di Milano, dove si trova un terreno che sembra venire pari pari da un quadro del pittore olandese Vincent Van Gogh. Si tratta dello splendido Campo di Girasoli di Agricola delle Meraviglie di Steflor, che ha aperto anche quest'anno nel piccolo centro dell'hinterland, in via Pio La Torre 9. Incredibile la varietĂ , vero punto di forza del campo.

