Cina | rara orchidea avvistata nel Guangxi per la prima volta in 20 anni

L’orchidea Corybas sinii e’ stata riscoperta nel Guangxi, nel sud della Cina, dopo quasi 20 anni. Con il suo raro e minuscolo fiore che cresce solo in foreste incontaminate, il ritrovamento di oltre 30 esemplari rappresenta una scoperta preziosa per i conservazionisti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma635751763575172025-07-12cina-rara-orchidea-avvistata-nel-guangxi-per-la-prima-volta-in-20-anni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it