Vagnozzi analizza Sinner-Alcaraz | Dovrà impedire a Carlos di variare quindi sarà cruciale un aspetto Il tifo? Qui a Wimbledon è diverso

Simone Vagnozzi si prepara ad affrontare una sfida diversa, con il cuore diviso tra tifare per Jannik Sinner e analizzare con attenzione l'incontro tra Alcaraz e il sogno di Wimbledon. Mentre il pubblico si accende, lui lavora con dedizione sulla strategia e sul recupero del suo campione, perché in gioco c’è non solo uno Slam, ma la storia stessa del tennis. La tensione è alle stelle: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

"La finale di Wimbledon è la partita che tutti sognano di giocare ". Mentre Simone Vagnozzi la vedrà dagli spalti, con meno fatica e molta sofferenza: il coach di Jannik Sinner ha parlato alla vigilia della sfida con Carlos Alcaraz che mette in palio lo Slam più prestigioso al mondo. Oggi il tecnico, affiancato da Darren Cahill, deve lavorare sul recupero fisico del numero 1 al mondo e sulla preparazione tattica della finale di domenica: "I miglioramenti ci sono stati, sta crescendo col servizio, nelle ultime due partite ha servito molto bene. Sarà cruciale domenica servire bene, prendere in mano il gioco e avere dei punti gratuiti col servizio", ha spiegato ai microfoni di SuperTennis.

