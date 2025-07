Ero lì poi lo scoppio Rosy Bindi racconta l' inferno nel campeggio

Rosy Bindi ricorda con commozione il tragico incendio che ha devastato la pineta di Roccamare a Castiglione della Pescaia, un luogo simbolo di cultura e relax, frequentato da personalità illustri come Romano Prodi. La sua testimonianza apre uno squarcio sull'orrore di quei momenti, descrivendo come tutto sia iniziato e si sia sviluppato in un attimo. Ecco come un giorno di relax si è trasformato in un inferno.

Rosy Bindi, presente anche lei durante il terribile incendio che è divampato pochi giorni fa a Castiglione della Pescaia, racconta come è avvenuta la combustione che ha sfregiato la pineta di Roccamare, luogo storico d'ispirazione Italo Calvino e Norberto Bobbio, nonché da anni buen retiro estivo di Romano Prodi. " Ero andata a trovare i miei ragazzi al mare: tra nipoti e pronipoti stiamo arrivando a sette. Ma non ho beccato la giornata giusta - spiega l'ex ministra della Salute in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Avevamo appena finito di pranzare in hotel: era una giornata bellissima, prima ho visto delle nuvole nere, poi scoppi ripetuti: erano le bombole del campeggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ero lì, poi lo scoppio". Rosy Bindi racconta l'inferno nel campeggio

In questa notizia si parla di: rosy - bindi - racconta - scoppio

Tagadà, Rosy Bindi: "Meloni assente a Kiev? Ha fallito" - Rosy Bindi, in un collegamento con Tiziana, commenta l'assenza di Meloni a Kiev, definendola un fallimento.

Ero lì, poi lo scoppio. Rosy Bindi racconta l'inferno nel campeggio; San Gimignano, Rosy Bindi racconta la Costituzione; Antimafia: Bindi ha invitato Pedini Amati a uno scambio di saluti prima del termine della legislatura.

"Ero lì, poi lo scoppio". Rosy Bindi racconta l'inferno nel campeggio - Rosy Bindi, presente anche lei durante il terribile incendio che è divampato pochi giorni fa a Castiglione della Pescaia, racconta come è avvenuta la ... Secondo ilgiornale.it

Rosy Bindi: «Ero al mare con i nipoti, poi l’incendio. Quando Prodi andava a Castiglione passava a trovarmi» - Dopo il rogo della pineta di Roccamare, l'ex ministra ricorda le estati con il Professore: arrivava con Flavia e l’auto carica, ma discutevamo di politica. Segnala msn.com