Carovana di Exodus e raccolta di Plastic Free una mattina all' insegna del volontariato

straordinaria iniziativa di sensibilizzazione e tutela ambientale. In un gesto di solidarietà e rispetto per il nostro pianeta, volontari e cittadini si sono uniti per raccogliere plastiche e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Un mattino all’insegna del volontariato che dimostra come, insieme, possiamo fare la differenza per un futuro più pulito e speranzoso.

Nella mattinata di sabato 12 luglio i responsabili di Exodus, operativa ormai da molti anni a Salvatonica nel proprio impegno di restituire speranza a persone in difficoltà, hanno deciso di fare coincidere il passaggio della Carovana inaugurata per il quarantennale della fondazione, con una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: carovana - exodus - raccolta - plastic

Un ponte per la speranza. Arriva la Carovana Exodus - Un ponte di speranza si apre a Cascina Cantalupo, dove la Carovana Exodus ha toccato il cuore della comunità.

Carovana di Exodus e raccolta di Plastic Free, una mattina all'insegna del volontariato; Exodus compie 40 anni: il passaggio della “carovana” sposa i temi dell’ambiente.

Siracusa. La carovana di Plastic Free approda in provincia: in Italia ... - La carovana di Plastic Free approda in provincia: in Italia raccolti 82 mila chili di plastica La carovana di Plastic Free si struttura anche nel territorio. Come scrive siracusaoggi.it

La “Carovana” di Exodus in visita dal prefetto di Varese - L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Scrive varesenews.it