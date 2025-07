Si annuncia una domenica instabile c' è l' allerta temporali | Non si escludono temporanei allagamenti

Preparatevi a una domenica all'insegna di temporali intensi e improvvisi, con fulmini e tuoni che non daranno tregua. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla, segnalando condizioni favorevoli a fenomeni violenti e potenzialmente dannosi, come temporanei allagamenti. È fondamentale rimanere aggiornati sulle ultime indicazioni e adottare le dovute precauzioni per garantire la sicurezza vostra e dei vostri cari.

Incombono fulmini, lampi e tuoni per domenica. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta gialla per temporali. "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità , con possibili effetti e danni associati - si legge nell'allerta -. Non si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - domenica - annuncia

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Il sole splende su Genova nella mattinata di lunedì 7 luglio, ma sono numerosi gli interventi a seguito del maltempo nella serata di domenica 6, il giorno dell’allerta gialla per temporali. Intanto si attende un nuovo peggioramento dei fenomeni atmosferici in ser Vai su Facebook

Domenica a rischio temporali, scatta l'allerta gialla: Rischio danni e allagamenti; Domenica allerta gialla su tutta la Liguria: “Rischio di temporali forti e persistenti”; Allerta temporali, bollino giallo su Piacenza e provincia fino alla mezzanotte dell’8 luglio.

Meteo, nel weekend tornano temporali e grandine: ecco dove. Le previsioni - Nel cuore dell’estate è in arrivo una fase di forte instabilità che porterà temporali, grandinate e fulmini in molte regioni italiane. Riporta tg24.sky.it

Rischio di temporali forti, una domenica di allerta gialla in tutta la Toscana - Firenze, 5 luglio 2025 – Per domenica 6 luglio la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un' allerta gialla per temporali forti. Come scrive lanazione.it