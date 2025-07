Eugenio Giani | La mia elezione segue le regole del Partito Democratico

Eugenio Giani, presidente della Toscana, conferma che la sua elezione segue le regole del Partito Democratico, sottolineando il dialogo costante con la segretaria Elly Schlein. Un esempio di collaborazione e trasparenza nel cuore delle politiche industriali, che rafforza l'impegno del partito nel costruire un futuro condiviso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dialogo costante e costruttivo con la segreteria. “Con la segretaria il dialogo c’è sempre stato e continua ad esserci”. Lo afferma Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, durante un evento del Partito Democratico a Roma dedicato alle politiche industriali. Giani sottolinea che il confronto con Elly Schlein è continuo e improntato alla collaborazione, riconoscendo le dinamiche del quadro nazionale in cui la segretaria si muove. Tuttavia, evidenzia la necessitĂ di dare una svolta a livello locale: “A 90 giorni dalle elezioni serviva una scossa”. Nessuna autocandidatura, ma rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Eugenio Giani: “La mia elezione segue le regole del Partito Democratico”

La mossa di Eugenio Giani - La mossa di Eugenio Giani in Toscana apre nuovi scenari politici: mentre il centrosinistra si prepara alle imminenti elezioni regionali, ancora incerta è la conferma della sua candidatura.

