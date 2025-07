Chivu Inter gruppo squadra coeso nel ripartire | svelato il retroscena sulla chat WhatsApp! La missione per il prossimo anno è già stata scelta

Il gruppo Inter dimostra una coesione invidiabile, pronta a ripartire con entusiasmo e determinazione. Attraverso le chat WhatsApp, è stato svelato un retroscena importante: la missione per il prossimo anno, già scelta, rappresenta la nuova sfida dei nerazzurri. Con la ripresa prevista il 26 luglio, la squadra si prepara ad affrontare una stagione che promette novità e ambizioni. La vera forza dell’Inter sarà sicuramente...

Chivu Inter, gruppo squadra coeso nel ripartire: svelato il retroscena sulla chat WhatsApp! La missione per il prossimo anno dei nerazzurri. L’ Inter si trova in un periodo di pausa, con la squadra che si ritroverĂ il 26 luglio per iniziare a preparare la nuova stagione. Dopo un’annata turbolenta, conclusasi con l’eliminazione dal Mondiale per Club che ha sollevato molte polemiche, il gruppo nerazzurro sta cercando di ritrovare la serenitĂ e la concentrazione necessarie per affrontare i prossimi impegni. Il retroscena sul gruppo WhatsApp della squadra. Mentre il calciomercato è ancora in fase di definizione e si attendono novitĂ su eventuali cessioni e acquisti, il gruppo squadra è giĂ impegnato a parlare del futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com