LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi va in scena la tappa più attesa del Tour de France 2025! I ciclisti stanno già percorrendo il tratto di trasferimento, pronti a sfidarsi sulla breve ma intensa salita di quarta categoria verso Nuillé sur Vicoin. Con Tadej Pogacar in maglia gialla, ogni pedalata potrebbe fare la differenza. Resta con noi per seguire in diretta questa emozionante frazione e scoprire chi indosserà la nuova maglia gialla. Non perdere nemmeno un momento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 13.23 In Maglia Gialla ovviamente Tadej Pogacar, vincitore ieri sul Mur de Bretagne. 13.20 Corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 13.17 Partenza ufficiale che sarà alle 13.25. 13.14 La frazione di oggi presenta solamente un GPM. Si tratta della Cote de Nuillé sur Vicoin (900 metri al 3.8% di pendenza media), salita di quarta categoria posta a 16 chilometri dal traguardo. Il traguardo volante è posto a metà percorso a Vitré. Finale insidioso con la strada che sale leggermente all'insù.

