Roma spunta anche Bissouma per il centrocampo | concorrenza di Mourinho e Juventus

Roma si fa strada nel mercato con un colpo a sorpresa: Yves Bissouma, centrocampista dinamico e fisico in uscita dal Tottenham, è nel mirino della squadra di Mourinho. La concorrenza si fa agguerrita, con Juventus e altri grandi club europei attratti dal talento del mediano classe 1996. La Roma, desiderosa di rinforzare il reparto, valuta attentamente questa opportunità, puntando a sorprenderti ancora una volta con un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il suo centrocampo.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista fisico e dinamico da affidare a Gasperini per completare il reparto. Dopo i nomi già noti di Richard Rios e Neil El Aynaoui, spunta un nuovo profilo sul taccuino di Massara: si tratta di Yves Bissouma, mediano classe 1996 in uscita dal Tottenham. Secondo quanto riportano i media turchi, il giocatore è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui la Roma, che sta valutando con attenzione la situazione. Il club inglese lo valuta tra 20 e 22 milioni di euro, una cifra che potrebbe ridursi in caso di apertura a formule più flessibili come il prestito con obbligo.

