Pesaro fa irruzione nella festa dei bimbi e apre il fuoco Uccisa l' ex cognata

Doveva essere una festa di compleanno come tante, con una bambina pronta a spegnere le candeline per i suoi 5 anni, insieme a famiglia e amichetti. Si è invece trasformata in tragedia, quando un uomo di 70 anni, Sandro Spingardi, ha fatto irruzione nel luogo della festa con un'arma da fuoco, sparando alla nonna della bambina, uccidendola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it