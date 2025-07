Vigili del fuoco Cisl Arezzo | Mancano all’appello 40 unità Situazione insostenibile

La situazione dei vigili del fuoco a Arezzo sta diventando critica: con 40 unità mancanti, il rischio di un servizio in tilt cresce di giorno in giorno. La Cisl denuncia un disagio ormai insostenibile che mette a dura prova la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. È urgente intervenire per ripristinare le risorse necessarie e garantire la piena efficienza del comando. La speranza è che le autorità ascoltino questa chiamata di emergenza.

Arezzo, 12 luglio 2025 – “La situazione del Comando di Arezzo dei vigili del fuoco è ormai insostenibile: mancano all’appello circa 40 unità tra vigili del fuoco e capisquadra. Anche con l’ultima mobilità nazionale, la carenza resta pesante, tanto che alcune sedi distaccate rischiano, in caso di imprevisti, di non riuscire a garantire un servizio ordinario completo. È concreto il rischio di declassamenti ad “appoggio”, ovvero presìdi privi di squadre operative autonome: uno scenario che mette a rischio la sicurezza degli operatori e dei cittadini” è l’allarme lanciato da David Mencarelli, segretario Fns Cisl. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del fuoco, Cisl Arezzo: “Mancano all’appello 40 unità. Situazione insostenibile”

