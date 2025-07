Non fornisce il nome agli agenti e li aggredisce arrestato

Un episodio di forte tensione scuote le strade di Napoli: un uomo di 34 anni, resosi protagonista di un rifiuto di identificazione e di un'aggressione ai poliziotti, è stato arrestato. La scena si è consumata durante un normale controllo, ma l'intervento delle forze dell'ordine ha portato a un risultato chiaro: rispetto e legalità devono sempre prevalere. Ecco come si è conclusa questa vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 34enne napoletano per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una notifica di un atto amministrativo presso l’abitazione di un 34enne il quale ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità e poi ha iniziato a dare in escandescenza aggredendoli con calci, pugni e con un’asta per macchinari da palestra finché, anche grazie all’intervento di altri equipaggi intervenuti sul posto, è stato bloccato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non fornisce il nome agli agenti e li aggredisce, arrestato

In questa notizia si parla di: agenti - fornisce - nome - agli

Soccorsa per una ferita riportata in una lite, fornisce agli agenti false generalità: 35enne denunciata; Guida senza patente e sperando di farla franca fornisce false generalità: denunciato; Insulta gli agenti e fornisce un nome falso: in tasca aveva un coltello.

Gomitate agli agenti, 32enne in manette - Il Resto del Carlino - Gomitate agli agenti, 32enne in manette Ha rifiutato di fornire le proprie generalità alla polizia locale. Secondo ilrestodelcarlino.it

Fermato in stazione, fornisce agli agenti false generalità: era evaso ... - Ma non l’ha fatta franca: gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno capito sin da subito che qualcosa non ... Si legge su bergamonews.it