Maltempo in Toscana scatta l’allerta arancione Occhio ai temporali | le zone interessate

Preparatevi a una domenica di maltempo in Toscana, con allerte arancioni e gialle che coinvolgono soprattutto le zone costiere. Temporali intensi e rischi idrogeologici mettono a dura prova la regione, in particolare tra Versilia e Livorno. È fondamentale seguire attentamente gli aggiornamenti delle autorità e adottare tutte le precauzioni del caso. Restate con noi per scoprire come affrontare al meglio questa giornata difficile.

Firenze, 12 luglio 2025 – Sarà una domenica di maltempo in Toscana, soprattutto per quanto riguarda le aree della costa. Per la giornata di domani, 13 luglio, è stata infatti diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale un’allerta di colore giallo e arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti. L’allerta arancio riguarda soprattutto le aree della costa, dalla Versilia, alla provincia di Livorno fino al grossetano. Interessata anche la Val di Cornia ed i comuni della Bassa Maremma. Potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi sulle province occidentali, con instabilità marcata e possibilità di temporali violenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate

