Dopo la beffa Brown si complica pure Doué | Milan senza terzini a un mese dalla Coppa Italia

Dopo la beffa Brown, il Milan si trova in una situazione complicata, a un mese dalla Coppa Italia e senza terzini disponibili. Intanto, l’attenzione resta alta sul fronte mercato: Strasburgo continua a chiedere il doppio dei 15 milioni offerti per il fratello della stella del PSG, complicando ulteriormente le strategie dei rossoneri. La sfida tra ambizioni e realtà si fa sempre più intensa, lasciando i tifosi in trepidante attesa di sviluppi.

Lo Strasburgo continua a sparare alto per il fratello della stella del Psg: il Diavolo ha offerto 15 milioni e si è sentito chiedere il doppio.

