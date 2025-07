19enne vuole far esplodere la casa della fidanzata a Matera le minacce shock e l' arresto

Un arresto clamoroso scuote Matera: un ragazzo di 19 anni è stato fermato per aver minacciato di far esplodere la casa della fidanzata, scatenando paura e sconcerto tra i residenti. Le autorità hanno agito tempestivamente per interrompere questa spirale di violenza e garantire la sicurezza della giovane vittima. La vicenda mette in luce quanto sia importante intervenire prontamente contro ogni forma di persecuzione e minaccia.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Matera per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 19enne vuole far esplodere la casa della fidanzata a Matera, le minacce shock e l'arresto

