VIDEO Giunti spinge il Perugia | Abbiamo voglia di rivalsa

Il Perugia si prepara a riprendere il suo cammino, spinto dalla voglia di rivalsa dopo un’annata difficile. In prima linea c’è Giovanni Giunti, pronto a condividere le sue emozioni prima di partire per il ritiro, simbolo della determinazione e della speranza di una rinascita. La passione e l’aspirazione di riscatto sono il motore che alimenta questa squadra, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Tocca anche a Giovanni Giunti, sul quale convergono gli interessi di altre società di categoria superiore, esternare le proprie sensazioni a pochi minuti dalla partenza per il ritiro. Chiaro il proposito di rivincita dopo la tribolata stagione scorsa. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: giunti - spinge - perugia - abbiamo

VIDEO Giunti spinge il Perugia: Abbiamo voglia di rivalsa.

Angella e Giunti: «Grifo, ripartiamo» - È questo il tempo intercorso dall’ultima di campionato del Grifo. Segnala ilmessaggero.it

Perugia, Giunti esonerato in diretta tv - Corriere dello Sport - Perugia, Giunti esonerato in diretta tv Il ds degli umbri, Goretti, dopo il ko interno con il Cesena: «Abbiamo deciso di non proseguire più il rapporto: siamo stati indifendibili, inguardabili e ... corrieredellosport.it scrive