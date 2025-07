Sparisce in mare mentre fa surf 19enne trovato vivo su isola remota | Un amico intelligente ha fatto dei calcoli

Una sparizione drammatica in mare si trasforma in un incredibile ritrovamento grazie all’ingegno e alla tempestività. Dopo giorni di angoscia, un ragazzo australiano di 19 anni, scomparso durante una sessione di surf, viene trovato vivo su un’isola remota, grazie ai calcoli di un amico che ha interpretato vento e maree. Questa vicenda dimostra come l’intelligenza e l’uso delle informazioni possano fare la differenza tra il timore e la speranza. Continua a leggere.

Il papà del ragazzo australiano aveva mobilitato tutti con appelli online e gruppo social dopo che le ricerche dei soccorritori lungo la costa non avevano dato risultati. Fondamentali i calcoli di un suo amico che ha esaminato le carte dei venti e delle maree e ha detto alle barche di dirigersi direttamente verso una zona in particolare. Il 19enne era su un isolotto remoto a diversi km dalla costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

