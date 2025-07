Case in affitto nell' Aretino in aumento il prezzo dei trilocali I dati regionali

L'affitto dei trilocali nell'aretino registra un trend in costante crescita, riflettendo una domanda sempre più elevata e un mercato immobiliare dinamico. Secondo l’indagine dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione hanno subito un incremento significativo nella seconda metà del 2024 rispetto al primo semestre. Questa situazione evidenzia come la regione si confermi una delle mete più ambite per chi cerca comfort e convenienza: un segnale positivo per proprietari e investitori.

L'affitto dei trilocali in provincia di Arezzo continua ad aumentare. È quanto emerge dall'indagine nazionale condotta dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato i canoni di locazione della seconda metà di 2024. Rispetto al primo semestre dello stesso anno, nell'Aretino il costo per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: affitto - aretino - trilocali - case

Affitto, Cerco e Vendo immobili San Marino e Circondario Vai su Facebook

Case in affitto, nell'Aretino in aumento il prezzo dei trilocali. I dati regionali; Affitti insostenibili, a Firenze solo il 16% delle case è accessibile alle famiglie; A Milano un trilocale in affitto costa (mediamente) oltre 2mila euro al mese.

Trilocale in vendita o bilocale in affitto: le case più desiderate ... - Il trilocale in vendita è attualmente la tipologia di casa più richiesta dagli italiani in cerca di una sistemazione, con il bilocale in affitto subito a seguire. Segnala affaritaliani.it

Case in affitto a 1 euro al giorno per 5 anni: gioia per le famiglie ... - Case in affitto a 1 euro al giorno per 5 anni: ecco la nuova iniziativa per giovani famiglie con figli a carico che vogliono cambiare vita. Si legge su trend-online.com