Minorenni girano sul treno con un coltello | rapinano e insultano i passeggeri

Un'ondata di paura scuote i passeggeri dei treni italiani: minorenni armati di coltello rapinano e insultano sui convogli, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Centrale hanno recentemente arrestato due 14enni di nazionalità marocchina, sospettati di rapina impropria a bordo di un treno proveniente da Torino. Questi episodi inquietanti sottolineano l'urgenza di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici, affinché...

Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Centrale hanno arrestato nelle scorse ore due ragazzi di 14 anni accusati di rapina impropria a bordo di un treno proveniente da Torino.Secondo quanto ricostruito dalla questura, i due minorenni – che si sono dichiarati di nazionalitĂ marocchina. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

