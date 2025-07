Box abusivo adibito a stalla a San Giuseppe la Rena dentro 2 cavalli maltrattati

Due cavalli maltrattati in un box abusivo a San Giuseppe La Rena? La squadra a cavallo della questura, insieme ai medici veterinari, ha scoperto una situazione di grave trascuratezza. Intervenendo prontamente, hanno messo in sicurezza gli animali e avviato le procedure per tutelarne il benessere. Una dimostrazione concreta di come l’attenzione alle condizioni degli animali possa fare la differenza e portare a azioni decisive a tutela del loro diritto a vivere in ambienti dignitosi.

I poliziotti della squadra a cavallo della questura e i medici del dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale, hanno eseguito un controllo in un terreno della zona di San Giuseppe La Rena in cui era stato ricavato un box adibito impropriamente alla custodia di.

