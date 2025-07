Calciomercato Inter qualcos’altro si muove anche in avanti | l’identikit di un trequartista di prospettiva porta a quel nome!

Il calciomercato dell’Inter si infiamma anche in avanti, ma l’attenzione si sposta su un trequartista di grande prospettiva: un nome che potrebbe rivoluzionare la scena nerazzurra. Marotta sta seguendo con attenzione questa operazione, mentre le trattative sul fronte offensivo si intensificano, con Mehdi Taremi come protagonista. La strategia dell’Inter si dipana tra sogni e obiettivi concreti, e il futuro del reparto attaccanti potrebbe riscrivere le carte in tavola...

L'idea di Marotta. Le manovre del calciomercato Inter stanno interessando diverse zone del campo, con l'attacco che rappresenta uno dei settori più dinamici. La situazione di Mehdi Taremi sarà decisiva per definire la composizione finale del reparto offensivo. Secondo le ultime notizie, l'attaccante iraniano non è più nei piani tecnici e societari della squadra, ed è stato già offerto al Fenerbahçe. La decisione di cedere Taremi apre le porte a un possibile rinforzo, con l'intenzione di sostituirlo con un calciatore dalle caratteristiche diverse.

