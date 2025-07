Neg*o di m… scatta la rissa nel napoletano Sei ragazzi denunciati quattro sono minorenni

Una tranquilla serata nel Napoletano si è trasformata in una scena di violenza. A Qualiano, sei ragazzi sono stati denunciati dopo una rissa furiosa che ha coinvolto anche minorenni, diventando virale sui social media. La vicenda, iniziata con un sorpasso e culminata in un pestaggio, ha scosso la comunità. Il 18enne vittima dell’aggressione ha deciso di denunciare, dando così il via a un’indagine che mette in luce le sfide della sicurezza giovanile in zona.

Rissa violenta a Qualiano, nel Napoletano, con sei ragazzi denunciati, di cui quattro minorenni. A denunciare è stato un 18enne di Giugliano, che si è rivolto ai carabinieri per un’aggressione subita lo scorso 29 giugno. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 22. 30 e diventato virale sui social, ed è iniziato mentre il giovane si trovava in sella al proprio scooter in compagnia di un’amica. Il sorpasso e il pestaggio. Il 18enne è stato raggiunto da due individui che procedevano a zig zag su un altro scooter. Dopo un primo litigio verbale « negro di m., appena scendi dallo scooter ti rompo la testa », la violenza è degenerate minuti dopo. 🔗 Leggi su Open.online

