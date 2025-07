Saviano e la confessione tragicomica di quando ha tentato il suicidio | Ho avuto una scarica di diarrea e mi sono fermato

Lo stato di fragilità di Saviano emerge con forza in questa confessione, rivelando come anche figure di grande successo affrontino battaglie interiori intense. La sua vulnerabilità diventa un messaggio di speranza e di lotta contro il silenzio che spesso avvolge le difficoltà psicologiche. Questa testimonianza ci invita a riflettere sull’importanza di parlare e di chiedere aiuto, perché nessuno è immune alle tempeste dell’anima. Lo…

«Ero in una caserma. C’era un’arma e ho pensato “ È il momento “. Mi sono chiuso in una stanza, ho spezzato la chiave nella serratura perché non volevo essere soccorso. Poi ho avuto un attacco di panico e una scarica di diarrea. Ho chiamato i miei amici per chiedere aiuto. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita». Con queste parole, Roberto Saviano ha raccontato pubblicamente un tentativo di suicidio risalente a tredici anni fa. Lo ha fatto durante il podcast Passa dal BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, dove è tornato per la seconda volta nell’arco di un anno. La confessione: «Non trovato via d’uscita». 🔗 Leggi su Open.online