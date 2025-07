Fabio Ubaldi nominato presidente provinciale di Italia Viva | Vogliamo occupare lo spazio del centro moderato e riformista

impegno per una politica innovativa e inclusiva, puntando a rafforzare il ruolo del centro moderato e riformista nel panorama locale. Con la sua esperienza e visione, Fabio Ubaldi si prepara a guidare Italia Viva verso nuovi traguardi, promuovendo un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni. È questa la sfida di un leader che intende mettere al servizio della comunità le proprie competenze e passione, per un futuro più stabile e prospero.

È Fabio Ubaldi il nuovo presidente provinciale di Italia Viva per il territorio di Rimini. Imprenditore e figura di riferimento dell’amministrazione comunale riccionese, dove ricopre il ruolo di capo di Gabinetto del sindaco di Riccione, Ubaldi assume l’incarico in coerenza con il proprio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

