Cristina Plevani a Pomeriggio 5 l’amara ammissione dopo l’Isola dei Famosi

News Tv, Cristina Plevani, vincitrice dell'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, è tornata a raccontarsi a Pomeriggio Cinque, ospite di Alessandra Viero, svelando alcune difficoltà fisiche incontrate dopo il rientro in Italia. Dopo settimane in Honduras, la storica vincitrice del primo Grande Fratello ha confidato di essere ancora in fase di recupero, tra problemi di salute e disturbi legati all'esperienza estrema nel reality show. Problemi fisici al rientro dall'Honduras. Durante l'intervista su Canale 5, Cristina Plevani ha ammesso di non essere in perfetta forma.