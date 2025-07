Cortona la città e il territorio sotto gli occhi dei droni-archeologi

Cortona si trasforma in un palcoscenico di innovazione e scoperta, grazie all’impiego dei droni archeologi che regalano una prospettiva rivoluzionaria sulla città e il suo territorio. La collaborazione tra Duke University e le istituzioni locali ha portato alla luce segreti antichi nascosti sotto i nostri occhi quotidiani, aprendo nuove frontiere nella ricerca archeologica. Un viaggio affascinante tra passato e futuro, che promette di svelare ancora molto.

Arezzo, 12 luglio 2025 – Presentati i risultati delle ricerche della Duke University Si è conclusa lo scorso giovedì 10 luglio la seconda campagna di ricerche della Duke University, Durham, Carolina del Nord, Stati Uniti. L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Cortona, l’Accademia Etrusca, il Maec e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. Il team di docenti e studenti ha lavorato per oltre due settimane in molte parti del territorio di Cortona e all’interno del centro storico, operando in forma non intrusiva per reperire dati sull’aspetto antico del nostro paesaggio col solo ausilio di droni, strumenti per la ricerca geofisica o semplice ricognizione di superficie. 🔗 Leggi su Lanazione.it