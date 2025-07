Gerry Scotti l’affondo su Affari tuoi | Si avvicina alla ludopatia

Gerry Scotti, volto storico della tv italiana, si reinventa con entusiasmo, lasciando alle spalle quarant’anni di carriera per affrontare una nuova sfida. Con La Ruota della Fortuna su Canale 5, alle 20:40, mette in gioco la sua esperienza e il suo talento, sfidando il successo di Affari Tuoi. Una mossa coraggiosa che promette emozioni e sorprese: la competizione tra i due programmi si fa sempre più accesa e intrigante.

Non è da tutti ripartire, dopo quarant'anni di carriera, con l'entusiasmo di chi si affaccia per la prima volta su una nuova fascia oraria. Eppure Gerry Scotti, uno dei conduttori più amati della televisione italiana, ha deciso di rimettersi in gioco con La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5 alle 20,40. Un cambio di rotta che lo porterà a sfidare direttamente, nei prossimi mesi, il programma rivelazione degli ultimi anni: Affari Tuoi. La notizia ha suscitato sorpresa e grande curiosità. Del resto, Gerry Scotti non è solo un professionista della televisione ma è pure un volto che evoca fiducia, calore e quotidianità.